Ex-Juniorenweltmeisterin lebt ihren Profi-Traum

„Das ist das, was ich immer machen wollte!“ Karateka Marina Vukovic schwebt aktuell auf Wolke sieben. Denn seit 31. März kann sie sich voll und ganz auf den Sport fokussieren. Ermöglicht wird ihr das durch „Athleta 25“, das Spitzensportler in der Justiz ausbildet. Als eine von 29 Athleten (auch Biathletin Wilma Anhaus, Kombiniererin Claudia Purker und Ringer Alexander Seiwald sind dabei) kommt die Saalfeldenerin in den Genuss dieser Ausbildung, die ihr beim Heer und bei der Polizei verwehrt worden war, weil Karate bekanntlich nicht mehr olympisch ist. „Das ist eine sehr große Erleichterung. Ich habe schon fast die Hoffnung verloren, dass es mit dem professionellen Sport klappt“, kann sich die Juniorenweltmeisterin von 2019 nur auf Karate fokussieren, zweimal am Tag trainieren. Und das auch beruhigt, denn sie bekam einen Dreijahresvertrag.