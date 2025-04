„Die Leistung war unseren Ansprüchen nicht würdig“

Bei allem Licht in den ersten Wochen gab es aber auch Schatten. „Die Leistung beim Auftakt der Austrian Cycling League in Leonding war unseren Ansprüchen nicht würdig“, spricht Renger Klartext. „Da sind viele Faktoren zusammengekommen. Am Ende hätte man taktisch vielleicht etwas minimal anders machen müssen. So war es halt ein Ergebnis, das schon wehgetan hat.“