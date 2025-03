Papst zeigt sich erstmals wieder seinen Schäfchen

Rückkehr in Vatikan noch am Sonntag

Noch am Sonntag soll er in den Vatikan zurückkehren, sich dort unter ärztlicher Aufsicht erholen und sich noch länger einer pharmakologischen Therapie unterziehen. Zwei Monate Ruhe wurden ihm verordnet, Treffen mit Gruppen Verabredungen und Anstrengung jeder Art wurden ihm verboten.