Papst Franziskus kann wieder besser sprechen

Besuche empfange er noch nicht, teilte der Vatikan mit. Der Pontifex arbeite jedoch an den Dossiers, die ihm vorgelegt werden. Franziskus wurde etwa über das schwere Erdbeben in Südostasien informiert, betet für die betroffene Bevölkerung und die Opfer. Das Angelus-Gebet diesen Sonntag soll wie seit der Krankenhauseinlieferung des Papstes Mitte Februar in schriftlicher Form veröffentlicht werden.