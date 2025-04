Neues Logistikzentrum in Graz: Pillen per Roboter

Als Bekenntnis zum Standort Graz will man die Acht-Millionen-Euro-Investition verstanden wissen, die nach dem Spatenstich im Februar 2024 nun plangemäß im zweiten Quartal 2025 fertig wurde. Schon vor der feierlichen Eröffnung ist vor wenigen Wochen inoffiziell der Betrieb gestartet worden, die Systeme sind mittlerweile warmgelaufen, wie ein „Krone“-Besuch in der 1840-Quadratmeter-Halle in der Liebenauer Hauptstraße zeigt.