„Vitaminschub“ von Nestlé für Tochter in Graz

Um die 8 Millionen Euro wurden investiert, um die Lagerfläche in der Liebenauer Hauptstraße zu vergrößern und auch die Lieferungen an die Apotheken weiter zu beschleunigen. „Wir sind dabei zuständig für Österreich und Deutschland und beschäftigen in Graz 130 Mitarbeiter“, erklärt Promedico-Chef Reinhard Wagner. Bisher war die Logistik für die beiden Länder getrennt. Die Firma verantwortet neben dem Vertrieb auch das Marketing für mehrere Marken des Nestle-Konzerns, die bekannteste ist „Pure Encapsulations“, das vor allem in den Apotheken verkauft wird. Etwa 6000 davon beliefert man. Wagner: „Österreich hat sogar den höchsten Pro-Kopf-Umsatz mit Pure weltweit.“