Aufnahmestopp von UN-Flüchtlingen in Deutschland

Union und SPD hatten in ihrem Sondierungspapier festgelegt, freiwillige Bundesaufnahmeprogramme so weit wie möglich zu beenden und keine neuen Programme aufzulegen. In diesem Fall handelt es sich um das sogenannte Resettlement-Programm des UN-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR), das von der EU-Kommission finanziell unterstützt wird.