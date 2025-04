Das Motorsport-Märchen in den USA nimmt kein Ende!

Es wäre kein Wunder, würde sich Lorenz Hörzing diese Frage stellen? Andererseits werden die Pokale des 23-Jährigen im Haus seiner Mutter in Ebensee mehr und mehr! Damit müssen die beiden Siege auf der US-Rennstrecke in Sebring Realität gewesen sein. Ebenso die Triumphe in Miami, Atlanta und der letzte im Play-off-Saisonfinale in New Orleans.