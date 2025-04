Wunderheiler in Pakistan wegen Missbrauch erwürgt

Die Polizei in Multan nahm zwei Frauen, ihren Cousin und zwei weitere Männer fest. Vier von ihnen sollen den Mord an dem selbsternannten Wunderheiler begangen haben. Sie befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam. Der Mann habe „lange Zeit Frauen unter dem Vorwand sexueller spiritueller Heilung sexuell angegriffen“, hieß es.