Chris Olivier darf sich auf Profis konzentrieren

Der Grund dafür ist aber ein äußerst positiver. Der Bregenzerwälder stand schon am vergangenen Samstag im Aufgebot der zweiten Stuttgarter Mannschaft in der dritten Liga, traf dort bei der 2:3-Heimniederlage gegen Saarbrücken bereits in der zweiten Spielminute zum 1:0. Auch beim 1:1-Unentschieden am Dienstagabend in Sandhausen kam er bei der U21 zum Einsatz. „Aktuell ist die Belastung sehr hoch, mit einer gleichzeitig hohen Frequenz an Spielen. Auch deshalb hat Chris die Reise nach Turin nicht angetreten“, erklärt sein Manager Bariş Altuz.