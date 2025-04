Verbrenner-Aus: „Umschwung nicht erzwingen!“

Was halten Sie vom geplanten Verbot von neuen Diesel- und Benzinfahrzeugen ab 2035? Sollte dieses verschoben werden oder halten Sie den aktuellen Zeitplan für richtig? Welcher Kommentar entspricht am ehesten Ihrer Ansicht, mit welchem gehen Sie so gar nicht konform? Und was wäre Ihre ideale Lösung für eine nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Mobilität in Europa? Beteiligen Sie sich gern an der Diskussion in unserer Kommentar-Sektion, wir freuen uns auf Ihre Wortspenden!