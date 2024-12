Angst vor Schule: Was tun Sie als Eltern?

Es ist nicht immer leicht, die Motivation zu finden, in die Schule zu gehen. Wie war Ihre Erfahrung in der Schule? Was hat sie demotiviert, anwesend zu sein? Was können Eltern tun, um Ihre Kinder vor Unannehmlichkeiten in der Ausbildung zu schützen? Wie kann man mit so einer Situation sinnvoll umgehen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen zu diesem Thema mit uns und der Community in den Kommentaren!