Aberglauben: Wie gehen Sie damit um?

Auch wenn wir im 21. Jahrhundert leben, beeinflusst der Glaube an das Übernatürliche immer noch Entscheidungen und Gefühle. Seien es Glücksbringer, die manche Menschen mit sich führen oder Traditionen wie Bleigießen zu Silvester. Wir alle sind schon auf die ein oder andere Weise mit abergläubigen Handlungen in Berührung gekommen. Doch woher kommt das Bedürfnis, an Dinge zu glauben, die wissenschaftlich nicht erklärbar sind?