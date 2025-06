Kuh-Klage: „Die Alm ist das Wohnzimmer der Tiere!“

Nachdem die Schadenersatzklage über rund 10.000 Euro am Landesgericht Innsbruck erneut abgewiesen wurde, ging die Deutsche nun in die Offensive über und geht mit dem Urteil hart in Kritik. „Meinem Mann und mir wird vor Gericht kein Wort geglaubt [...] auf den Almen besteht Lebensgefahr, vor Gericht werden aber bewusste Falschaussagen toleriert und es wird nichts als gelogen.“