Enhanced Games: „Evolution“ oder Menschenversuche?

Die Vision der Enhanced Games, die vom 21. bis 24. Mai 2026 in Las Vegas stattfinden sollen, geht weit über den Sport hinaus. Sie sehen sich als Katalysator für eine Zukunft, in der Altern optional wird und Menschen durch gezielte Verbesserungen – sei es durch Medikamente, Genetik oder Technologie – zur „Menschheit 2.0“ werden können. Präsident D’Souza vergleicht die Spiele sogar mit den Olympischen Spielen, „aber plus Medikamente, plus Geld und mit einem besseren Geschäftsplan.“