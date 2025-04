Produktpiraten-Razzia: Millionenwert beschlagnahmt

Bedenkliche Entwicklung

Im Jahr 2024 hat der Zoll in Österreich 6327 Fälle von Produktpiraterie aufgedeckt und daraus resultierend 9974 Verfahren eingeleitet. Das ist gemessen am Originalpreis der zweithöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Darüber hinaus wurden 378.109 gefälschte und andere illegale Medikamente aus dem Verkehr gezogen. Österreich ist dabei das einzige EU-Land, das jährlich einen umfassenden Bericht an das Parlament liefert.