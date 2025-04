Mordversuch am Bahnhof: Obdachloser in Haft

Brutale Attacke am Floridsdorfer Bahnhof: Ein 45-jähriger Obdachloser hat in der Nacht auf Dienstag mehrfach mit einem Messer auf einen Sicherheitsmitarbeiter eingestochen. Der Verdächtige ist bereits in der Vergangenheit wegen mehrerer schwerer Körperverletzungen und Diebstählen aufgefallen.