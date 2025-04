Kein Aprilscherz | Bessere Karenz

Bessere Karenz. In die Bildungskarenz konnte Nehammer ja nicht gehen, denn diese lief – auch das kein Aprilscherz – mit dem gestrigen Monatsbeginn aus. Eine richtige Entscheidung der neuen Regierung, denn diese seltsame Karenz hatte sich in die falsche Richtung entwickelt. Sie wurde vor allem zur Verlängerung der Elternkarenz verwendet – unter Wahrnehmung teilweise recht obskurer „Fortbildungsangebote“, die manchmal an Aprilscherze erinnerten. Während Blau-Schwarz die Bildungskarenz total gestrichen hätte, wird nun von der Dreierkoalition an einer neuen Variante gearbeitet. Vor allem Menschen mit geringeren Qualifikationen sollen durch die neue, bessere Bildungskarenz gefördert werden. Hoffentlich kein Scherz!