Zuerst Capri, dann Haft: Grasser bereits in Zelle

Auffälliges Fahrzeug gesichtet

Diverse Medienvertreter harrten seit den frühen Morgenstunden vor den Gefängnismauern geduldig aus. Jeder einzelne von ihnen erhoffte sich, Grasser vor die Linse zu bekommen. Doch Fehlanzeige! Auffallend war ein Fahrzeug mit verdunkelten Scheiben und einem Kennzeichen des Bezirkes Kitzbühel, das um die Mittagszeit nicht auf dem offiziellen Parkplatz der Anstalt, sondern in einer kleinen Nebenstraße minutenlang stand. Der Fahrer telefonierte bei laufendem Motor eifrig, dann fuhr er plötzlich weg – und zwar in Richtung Stadt. Denkbar wäre es, dass Grasser auf der Rückbank saß, nicht von den Medienvertretern gesehen werden wollte, ihn Beamte der Justizwache oder der Polizei bei einem Treffpunkt abgeholt und in den „Ziegelstadl“ gebracht haben – ebenfalls in einem Fahrzeug mit verdunkelten Scheiben.