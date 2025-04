Frau überlebte 90 Stunden in den Erdbeben-Trümmern

Mehr als 90 Stunden nach dem schweren Erdbeben in Myanmar ist eine Frau in der Hauptstadt Naypyidaw lebend aus den Trümmern gerettet worden. Die Frau, Anfang 60, wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wie die örtliche Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Ihre Rettung ist ein seltener Lichtblick inmitten einer Katastrophe, die immer dramatischere Ausmaße annimmt.