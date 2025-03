In Myanmar breitet sich Leichengeruch aus

Militärjunta untersagt Zugang

In Myanmar herrscht Angst vor Nachbeben. Viele haben in Klöstern oder auf Fußballfeldern Zuflucht gesucht. Doch beschädigte Straßen und unterbrochene Kommunikationsleitungen erschweren die Hilfsmaßnahmen. Viele Menschen seien noch eingeschlossen, es läge Leichengeruch in der Luft. Die Militärjunta hat den Zugang zum Katastrophengebiet untersagt.