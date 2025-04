Abfertigung: Arbeitnehmer um 10.500 Euro geprellt

Fehlbetrag von 10.469,04 Euro

Die Arbeiterkammer intervenierte und meldete dem Arbeitgeber den Berechnungsfehler. Der reagierte umgehend und verrechnete den Fehlbetrag nach – bei Herrn. B machte dieser immerhin die stolze Summe von 10.469,04 Euro brutto aus. Vorarlbergs AK-Präsident Bernhard Heinzle betont, dass falsche Zurückhaltung fehl am Platz ist: „Mehr als 30 Jahre lang hat sich Herr B. in seinem Betrieb engagiert. Da ist es nur gerecht, dass er bekommt, was ihm zusteht.“