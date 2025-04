„Mit großem Willen gewinne ich die Partie“

Scharfe Kritik übt Kapitän Markus Rulitz an sich und seiner Mannschaft, die scheinbar „nicht das Herz am Platz gelassen hat.“ Nicht nur in der 2. Klasse B geht es ans Eingemachte, im Spiel der Runde zwischen dem SV Greifenburg und dem FC Sillian-Heinfels fällt die Entscheidung in der Schlussminute.