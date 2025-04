Ein Bezirk sagt den Rasern jetzt den Kampf an

Im Büro von Döblings Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) häufen sich die Anrainerbeschwerden. Er will jetzt hart gegen die rücksichtslosen Raser vorgehen. „Ich bin in engem Austausch mit der Polizei, die Schwerpunktkontrollen durchführt“, so Resch. Ein neues Maßnahmenpaket soll die Raserszene nachhaltig verdrängen. Gelungen ist das etwa bereits am Kahlenberg. Dort haben sich oft bis zu 400 (!) Fahrzeuge gleichzeitig getroffen. Waghalsige und illegale Fahrmanöver waren häufig die Ursache für schwere Unfälle mit Personen- und Sachschäden. Das gibt es in der Form jetzt nicht mehr. Verantwortlich dafür sind Leitwände und eine Einbahn-Regelung.