KAC kämpft in Spiel sieben gegen einen alten Fluch

Ein schlechter Scherz! KAC-Verteidiger Clemens Unterweger hat am heutigen 1. April den 33. Geburtstag. Statt diesen mit seiner Jung-Familie (Töchterchen Rosalie kam ja erst vor drei Wochen auf die Welt) in Ruhe feiern zu können, muss er gegen Linz in Spiel sieben um den vakanten Platz im Finale raufen. „Ich sehe es aber positiv – so kann ich mir selbst ein sehr schönes Geschenk machen“, grinst der Osttiroler.