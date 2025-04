Jede vierte Überstunde wird nicht bezahlt

2,3 Milliarden Euro an fehlenden Einkommen und Steueraufkommen

Durch den „Lohnraub“, wie die AK formulierte, entgingen Staat und Arbeitnehmern in Summe rund 2,3 Milliarden Euro an Einkommen bzw. Steuern und Abgaben. Davon entfielen alleine 1,2 Milliarden Euro netto auf Löhne bzw. Gehälter, die den Beschäftigten zustehen. „Das ist doppelt bitter, weil dieses Geld für den privaten Konsum fehlt. Aber auch dem Staat entgehen Einnahmen, die angesichts der budgetären Lage dringend benötigt würden“, betont AK-Präsidentin Renate Anderl.