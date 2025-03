Litauen: US-Panzer nun aus Schlammloch geborgen

Am knapp 70 Tonnen schweren Panzer konnte nach Angaben von Litauens Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene am späten Sonntagabend Kabel befestigt werden, am Montag um 4.30 Uhr wurde er mithilfe von Bergepanzern und anderem schwerem Gerät aus einem sumpfigen Gewässer auf dem Truppenübungsplatz in Pabrade gezogen.