Sexpuppe löste Polizeieinsatz in Rostock aus

In Rostock ist die Polizei am Samstagabend zu einem kuriosen Einsatz ausgerückt: Ein Spaziergänger hatte einen Notruf abgesetzt, weil er eine vermeintliche Leiche entdeckt hatte. Erst Stunden später konnte Entwarnung gegeben werden: In einem Plastiksack befand sich eine Sexpuppe (siehe Video oben).