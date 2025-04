Kraftakt: Kampf gegen Quallen und Haifische

Knapp nun Stunden im Wasser

Acht Stunden und 43 Minuten schwamm Köberl nicht um sein Leben, aber um einen Eintrag in die Geschichtsbücher. Aufgeben? „Das ist im Kopf herumgeschwirrt. Aber es war keine Option“, so Köberl noch am Strand nach der Odyssee per WhatsApp zur „Krone“. Denn Köberl wäre nicht Köberl, wenn er sich von Übelkeit oder brennenden Quallenküssen stoppen ließe. Und auch die Wassertemperatur war für den geübten Eisschwimmer kein Problem. „Am Anfang hatte das Wasser noch 13 Grad Celsius. Am Ende waren es dann immerhin schon 16 Grad“, berichtet Köberl stolz.