Floridas Schüler sollen Nachtschichten schieben

Die Work-Life-Balance hat sich wohl für viele Schüler endgültig erledigt: Der Sunshine State will vermehrt Jugendliche in die Erwerbstätigkeit holen. Wie CNN und CBS berichten, werden bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Am Dienstag passierte ein entsprechender Gesetzentwurf ein wichtiges Senatsgremium. Und der hat es ordentlich in sich.