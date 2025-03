Bergrettung ist auf Spendensuche für neues Auto

Über 35 Jahre lang diente der Puch G der Ferlacher Bergrettung als treuer Begleiter und Transportmittel bei den zahlreichen Einsätzen in den Karawanken. „Aber das Fahrzeug ist mittlerweile in die Jahre gekommen und ist an seine technischen und logistischen Grenzen gestoßen“, erklärt Christian Arnusch von den Bergrettern. Und obwohl man sich schwer von dem legendären Fahrzeug trennte, muss ein Ersatz angeschafft werden. „Wir haben zwar einen VW Amarok, aber ein Auto ist für die Einsätze einfach zu wenig“, sind sich die erfahrenen Alpinisten einig. Daher will man sich nun einen Toyota Hilux kaufen. Und dafür braucht die Bergrettung Geld. „Es sind um die 40.000 Euro“, sagt Arnusch im Gespräch mit der „Krone“. Eine Summe, welche von der Ortsstelle Ferlach alleine nicht gestemmt werden kann.