Kopf-an-Kopf-Rennen um Lustenauer Bürgermeisteramt

Spannung ist angesagt

Ebenfalls kritisch betrachtet wird die Wahlkampagne des schwarzen Spitzenkandidaten, der auf nötige „Veränderung“ und „mutige Entscheidungen“ setzen will. „Seine Partei hat 15 Jahre lang den Bürgermeister gestellt, da wirken diese Versprechen nicht gerade glaubwürdig“, hieß es in Lustenau. Von Fitz allerdings sind auch nicht alle Lustenauer überzeugt. „Patrick Wiedl ist schlicht und einfach sympathischer und hat die Sache mit dem Stadion nicht entschieden“, meinte eine Lustenauerin. Für Sonntag ist in jedem Fall Spannung angesagt!