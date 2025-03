„Meilenstein“: Operation am Auge aus 3D-Drucker

Wenige Drucker können so komplexe Modelle formen

Europaweit gibt es laut den beteiligten Firmen nur eine Handvoll 3D-Drucker, die so komplexe Strukturen herstellen können. Einer davon steht in Tirol. Das Land hat das Projekt mit 116.000 Euro gefördert. Seit Donnerstag stehen die ersten künstlichen Augen aus dem 3D-Drucker in der Aus- und Weiterbildung im Einsatz.