Was künstliche Körperteile aus 3D-Drucker können

Doch wofür das alles? „Die künstliche Herstellung ermöglicht es, beispielsweise bestimmte Krankheitsbilder wie ein Gerstenkorn künstlich zu erzeugen und das 3D-Modell dann gezielt in der chirurgischen Ausbildung einzusetzen“, beschreibt Vize-Rektor Wolfgang Prodinger den Nutzen. Studierende üben also an künstlichen Körperteilen, was sie an Patienten können müssen. „Das Ziel ist die bessere Behandlung der Patienten“, bringt es Marko Konschake, Direktor des Instituts für klinisch-funktionelle Anatomie, auf den Punkt.