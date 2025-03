Wenn sogar Richter zu Hass-Postern werden

Wozu Hass im Netz führen kann, ist am Fall „Lisa-Marie Kellermayr“ deutlich sichtbar geworden. Die Ärztin machte in ihrem Abschiedsbrief deutlich, durch vernichtende Postings und E-Mails anonymer Personen sich dazu entschlossen zu haben, aus dem Leben zu scheiden. Das anonyme Dasein via Social Media verführt viele, Äußerungen von sich zu geben, die sie im realen Leben wohl nicht tätigen würden. Sie fühlen sich durch die Anonymität geschützt und lassen ihrem Frust freien Lauf.