Radfahrer bei Unfall auf Asphalt geschleudert

Zu dem Unfall kam es am Mittwoch in den Mittagsstunden an der Kreuzung Frieda-Richard-Straße zur Parscher Straße in Salzburg. Ein 57-Jähriger prallte mit seinem Rennrad gegen das Auto einer 61-Jährigen. Er wurde zuerst auf die Motorhaube und dann auf den Asphalt geschleudert.