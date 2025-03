Unfall-Lenker (18): „Es war kein Straßenrennen“

Frontal prallte ein silberner Mercedes an jenem Dezember-Abend kurz vor dem Altstadt-Tunnel in einen schwarzen Audi. Drei Personen, davon zwei unbeteiligte Männer im Audi, wurden bei dem Unfall verletzt. Der Mercedes-Fahrer, ein serbischer Fahranfänger (18), habe seine Sorgfalt missachtet und den Crash verursacht, warf ihm der Staatsanwalt grob fahrlässige Körperverletzung beim Prozess am Montag im Landesgericht Salzburg vor. Die Verantwortung für den Verkehrsunfall wolle sein Mandant übernehmen, unterstrich der Verteidiger, betonte aber auch: „Es war weder ein Straßenrennen, noch war es grob fahrlässig.“