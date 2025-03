Einzigartige Tradition seit einer Pestepidemie

Bereits seit Donnerstag, 27. März, bis Samstag, 29. März, werden in der Filialkirche St. Kunigund in St. Leonhard im Lavanttal die Heilig-Haupt-Andachten mit Rosenkranzgebet und Kreuzwegandachten um 18.30 Uhr und anschließender heiliger Messe gefeiert. Die Predigten halten der Wolfsberger Stadtpfarrer Krzysztof Kranicki (27. 3.), Pfarrer Markus J. Plöbst aus Leoben (28. März) und der Regens der Priesterseminare der Diözese Graz und der Diözese Gurk, Thorsten Schreiber, (29. März). ​​​​​​​Bei den Heilig-Haupt-Andachten in der Pfarre Moosburg von Montag, 31. März, bis Freitag, 4. April, jeweils mit Rosenkranzgebet und Beichtgelegenheit um 17.30 Uhr und heiliger Messe und Andacht um 18 Uhr, hält Anton Štrukelj, Pfarrer in Bled, die Predigten. Heilig-Haupt-Andachten werden auch in den Pfarren St. Veit an der Glan (3. bis 5. April, jeweils um 18.30 Uhr), und St. Stefan am Krappfeld (Filialkirche St. Kosmas, 11. April, 18 Uhr) gefeiert.