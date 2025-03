Serbenführer Dodik konnte unbemerkt Land verlassen

Dodik vergleicht Republika Srpska mit Israel

Am Dienstag begab sich der 66-jährige Politiker weiter nach Israel. Dort nimmt er laut einer von ihm geposteten Kurznachricht auf der Plattform X an einer Konferenz gegen Antisemitismus, die am 26. und 27. März in Jerusalem stattfindet, teil. Die besondere Nähe zu Israel begründete der Serbenführer: „So wie Israel sich verteidigt, verteidigt auch die Republika Srpska ihr Existenzrecht, ihren eigenen Weg zu gehen und das Erbe ihrer Vorfahren zu bewahren. Serben und Juden sind Völker, die andere zu vernichten versucht haben. Deshalb verstehen wir einander. Und deshalb stehen wir zusammen.“