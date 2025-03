EU-Mission schickt mehr Soldaten nach Bosnien

Auch Österreich an Friedenssicherungskräften beteiligt

Die EU-geführte Stabilisierungsmission EUFOR ALTHEA verfügt in Bosnien und Herzegowina über derzeit rund 1500 Soldaten. An der Mission EUFOR ALTHEA, die seit dem Ende des Bosnien-Krieges für Frieden sorgen soll, ist auch das Bundesheer mit regulär bis zu 700 Angehörigen beteiligt. Darüber hinaus hält das Bundesheer für Fälle, wie er nun eingetreten ist, operative Reservekräfte in einer Zahl von 200 bereit. Der bosnisch-muslimische Vertreter der aus drei Personen bestehenden Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina, Denis Bećirović, forderte die EUFOR auf, ihre Soldaten „an strategischen Punkten“ im Land einzusetzen.