„Leas Wandlung“ zog Zuhörer in ihren Bann

Wie drückt Johannes Wohlgenannt diese Geschichte in Klängen aus? In vierzehn Szenen erzählt er von den emotionalen Zuständen Leas, in einfachen Strukturen, die nah an der „Minimal Music“ angesiedelt sind, und sich doch vielfach verdichten und mit Spannung aufladen. Die Nähe an der Tonalität holt die Hörer ab und zieht sie in ihren Bann, und Johannes Wohlgenannt beherrscht die Kunst, frohe Musik zu schreiben, Leas Glück ist nachvollziehbar.