5400 Euro Steuergeld, um Auskünfte zu verweigern

„Was hat das Land zu verbergen?“

Ebenfalls Steuergeldverschwendung par excellence ortet der Landtagsabgeordnete Reinhold Einwallner. Auch die Oppositionsparteien hätten in der Vergangenheit bereits mehrfach Anfragen zu den Corona-Förderungen in Vorarlberg gestellt und keine Antworten bekommen. „Da stellt sich schon die Frage, was das Land in Sachen Covid-Förderungen zu verbergen hat.“ Die Vorgehensweise des Landes sei jedenfalls inakzeptabel.