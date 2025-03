Israel will den Norden Gazas teilweise evakuieren

Außerdem habe man den US-Flugzeugträger Truman mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen. In Tel Aviv, Jerusalem und anderen Teilen Israels heulten die Alarmsirenen. Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen hatten nach US-Angriffen auf Ziele im Jemen eine Eskalation ihrer Angriffe auf Schiffe im Roten Meer und in Israel angekündigt. Unterdessen attackierte Israel zwei Militärbasen in Syrien. Die beiden Anlagen sollen sich in der Region Homs befinden.