Gaza-Bewohner: „Wir leben in Hamas-Geiselhaft“

Saed Abduljawad ist 27 Jahre alt, hat ein abgeschlossenes Jurastudium, doch einen Job hat er nie gefunden. Wie viele junge Menschen in Gaza sieht er keine Zukunft für sich – weder beruflich noch privat. Seit Wochen ist eine Schule seine Heimat, wie für Dutzende andere vertriebene im Gazastreifen. Sein Zuhause? Zerstört durch israelische Bomben. „In Gaza leben wir unter vollständiger Belagerung. Zwei Millionen Menschen sind hier auf engstem Raum gefangen. Es ist ein Ort, an dem man eigentlich nicht leben kann“, sagt Saed zur „Krone“, die ihn beim Lokalaugenschein an der Grenze zum Gazastreifen telefonisch erreicht. Das Gespräch vermittelt hat eine US-amerikanische Nicht-Regierungs-Organisation namens „Center for Peace Communications“.