USA und Russland geben „gemeinsame Erklärung“ ab

Russland: „Angriff auf Ölpumpstation abgewehrt“

Das russische Verteidigungsministerium meldete Montagfrüh, dass es einen ukrainischen Angriff auf eine Ölpumpstation in der Region Krasnodar vereitelt habe. Die Drohne sei von der russischen Flugabwehr abgeschossen worden und sei etwa sieben Kilometer von dem Lager entfernt eingeschlagen. Das Lager, das in der Nähe des Dorfes Kawkasskaja an einer Eisenbahnstrecke liegt, war bereits am 17. Februar angegriffen worden und dabei in Brand geraten. Insgesamt seien in der Nacht 227 ukrainische Drohnen abgeschossen worden.