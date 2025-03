USA peilen Waffenruhe-Deal bis Ostersonntag an

US-Unterhändler wollen in Saudi-Arabien getrennte Gespräche mit Delegationen aus Kiew und Moskau über eine Waffenruhe in der Ukraine führen. Nach ukrainischen Angaben sollen ihre Unterhändler unter Führung von Verteidigungsminister Rustem Umerow bereits am Sonntag mit der US-Delegation zusammentreffen. Am Montag soll in Saudi-Arabien dann ein Treffen der US-Unterhändler mit russischen Regierungsvertretern stattfinden. Genaue Zeitangaben zu den Gesprächen gab es zunächst nicht.