Römer marschierten mit Vater und Sohn zum Sieg

Südsteirerderby in der Unterliga West! Im „Krone“ Spiel der Runde traf Traditionsverein Flavia Solva im Römerstadion auf Leader Hengsberg. Für die „Hengste“ ist der Aufstieg in die Oberliga das klare Ziel, wie Sportchef und Ex-Sturm-Kicker Thomas Frieß klarstellt: „Ich bin jetzt sechs Jahre hier und spüre, der Verein lechzt nach diesem Titel. Zweimal sind wir bitter am Aufstieg gescheitert, heuer soll‘s so weit sein.“