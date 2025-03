Nach Babler: Frauenchefinnen legen gegen ATV nach

Babler will an Geschäftsführung herantreten

Offenes Zurschaustellen von sexueller Ausbeutung von Frauen „hat weder medial im TV noch sonst irgendwo in unserer Gesellschaft etwas zu suchen“, kritisierte Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler bereits am Samstag auf X. „Diese Form von Fernsehen will ich persönlich und als Medienminister nicht einfach zur Kenntnis nehmen. Ich werde an die Geschäftsführung von ATV herantreten und die Inhalte dieser Sendung thematisieren.“