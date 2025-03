Kickl: „Nächster Denkzettel für Systemparteien“

NEOS: „Sensationeller Erfolg“

Zufriedenheit herrscht auch bei den NEOS. „Dass wir in der Steiermark mehr als doppelt so viele Mandate erreicht haben wie noch vor fünf Jahren, ist ein sensationeller Erfolg.“ Besonders erfreulich sei das Ergebnis in der Ramsau, wo die Pinken 34 Prozent erreichen konnten und erstmals zweitstärkste Kraft in einer Gemeinde geworden sind.