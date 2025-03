Mehr als 800.000 Steirer wählen ihre Gemeinderäte

Die Spannung steigt: In 284 steirischen Kommunen wird heute ein neuer Gemeinderat gewählt, mehr als 800.000 Personen sind stimmberechtigt. In Kapfenberg treten acht Listen an, in Wildalpen und Aich nur je eine. Und in elf Kommunen steht schon jetzt fest, dass ein neuer Bürgermeister das Amt übernehmen wird. Um 6.30 Uhr hat das erste Wahllokal in der Veranstaltungshalle im weststeirischen Mooskirchen (Bezirk Voitsberg) geöffnet.